Dinamo Zagabria-Milan 0-4, Gabbia scelto come MVP della partita / News

"Suo il gol che ha sbloccato una partita fin lì complicata, suo il salvataggio che al 16' aveva sventato il vantaggio della Dinamo: se spesso le partite si vincono nei dettagli, Matteo Gabbia ha saputo essere decisivo in due azioni cruciali del primo tempo di Dinamo Zagabria-Milan. Da quel colpo di testa vincente al 39' la partita è stata in discesa per i rossoneri, quel gol ha significato tanto per la squadra e per lo stesso Matteo.