Milan-Inter, Pobega: “Fosse per noi giocheremmo subito il ritorno”

Sulla partita : "Non siamo riusciti ad approcciarla come volevamo, c'è rammarico. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire ma siamo stati poco precisi e poco lucidi e quindi non abbiamo inciso".

Sul ritorno di martedì prossimo:"Abbiamo tantissima voglia, fosse per noi giocheremmo subito il ritorno per cercare di mettere tutto in campo e ribaltare questa partita. Dovevamo alzare intensità e ritmo. Volevamo cercare qualche episodio per riaprire la partita".