Milan-Inter, Lautaro Martínez: “Lavoro appena iniziato: c’è il ritorno”

Sulla partita : "Sicuramente un risultato molto importante per noi, ma il lavoro è appena iniziato. Questa è la prima partita e sarà speciale e dura anche al ritorno, è un derby e i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo pensare anche al campionato, dobbiamo pensare a vincere e poi pensare al ritorno".

Su come l'ha vinta l'Inter: "Per l'approccio e l'atteggiamento, come l'abbiamo preparata. Quei due gol poi ci hanno permesso di lavorare con tranquillità tutta la partita. Dobbiamo lavorare meglio. Nel secondo tempo abbiamo abbassato l'intensità, ma siamo contenti di questo risultato". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>