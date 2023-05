Milan-Inter, Calabria: “Dzeko nettamente più grosso di me. Poco da fare”

Sulla partita : "Già più volte è capitato che le loro offensive ci mettessero in difficoltà. Il secondo gol è arrivato così, anche il primo: Dzeko è nettamente più grosso da me, c'è poco da fare. Dobbiamo essere più attenti e migliorare perché con loro abbiamo sempre fatto fatica".

Sul ritorno di martedì: "Dobbiamo essere più cinici sotto porta. Se fai gol ti può cambiare la partita in vista del ritorno. Non è persa, ce la metteremo tutta, ma sono una grande squadra e siamo consapevoli che dobbiamo approcciare nel migliore dei modi e anche finalizzare, che è un problema che abbiamo avuto anche in campionato".