Inter-Milan, Pioli: “Dovremo fare una partita eccezionale. Su Messias…”

Su Leao: "Certo che ha voglia, che si sente un leader della squadra. In questo senso è cresciuto. Dobbiamo giocare di squadra, ma le caratteristiche di Rafa ci possono permettere di strappare".

Se ci dobbiamo aspettare un Milan offensivo: "Tra Junior e Alexis non cambia molto, Junior ci dà qualche soluzione in più sulle palle inattive. Partirà lui con Alexis pronto ad entrare".

Se ci crede: "Ci crediamo perché abbiamo già giocato grande partite. Speriamo di riuscire a giocarcela".