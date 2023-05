Inter-Milan, Pioli: “Grandissimo percorso in Champions, ma c’è delusione”

Sul cammino in Champions: "La delusione è grande. Che abbiamo fatto fino alla semifinale un grandissimo percorso in Champions sì. L'anno scorso siamo usciti dai gironi ed era difficile pensare di arrivare in semifinale, poi volevamo arrivare in finale. Delusione c'è, è un derby. Abbiamo condizionato questa semifinale con i primi 15 minuti dell'andata. Abbiamo affrontato una squadra forte anche se noi siamo stati all'altezza, non abbiamo sfruttato le occasioni del primo tempo. Non posso rimproverare niente ai miei giocatori, hanno dato tutto. Dispiace, siamo delusi, dobbiamo finire bene il campionato perché sarebbe un peccato non finire bene questa stagione".