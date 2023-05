Inter-Milan, Pioli furioso con Kjaer: il motivo | Champions League News

Malick Thiaw sostituito per crampi durante il derby Inter-Milan. Doveva entrare Simon Kjaer, poi Stefano Pioli non l'ha fatto più entrare

Malick Thiaw , autore di un buon derby questa sera, ha chiesto e ottenuto il cambio al 64' di Inter-Milan . Nessun problema serio, soltanto crampi per il difensore centrale tedesco ex Schalke 04 . Al suo posto sarebbe dovuto entrare Simon Kjær . Poi, però, il tecnico rossonero Stefano Pioli - furioso - ha chiamato in corsa Pierre Kalulu , preferendo inserire sul campo il francese.

Ma cos'è successo in quei concitati secondi di gioco? Perché Pioli ha cambiato idea sul cambio? Secondo Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a bordo campo, Pioli si è arrabbiato moltissimo con il danese per la lentezza dimostrata nel cambiarsi e prepararsi per entrare in campo. Da qui, l'ingresso di Kalulu. Segui qui il LIVE del derby Inter-Milan da 'San Siro' >>>