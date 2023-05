Inter-Milan, Onana: “L’andata non conta: è importante vincere”

Sulle sue sensazioni : "Sto bene, sono tranquillo e sono concentrato. Conosciamo l'importanza della partita. Ogni giocatore si allena per giocare questo tipo di gara. Ci siamo allenati per questo".

Sulla chiave tattica della partita: "Essere noi stessi, abbiamo giocato tante volte contro di loro. Abbiamo giocato a Riad, abbiamo fatto una bella gara. Ci siamo preparati molto bene. Risultato dell'andata? Non c'è nessun vantaggio. La partita è molto difficile, è molto importante per noi vincere questa partita. L'andata non conta". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>