Inter-Milan, Materazzi: “Ibra non potrebbe neanche vincere la Champions”

"In alcuni momenti noi tifosi siamo stati forse un po' scettici ma poi gli abbiamo dato fiducia. In Champions ho sempre avuto la sensazione che potessero giocarsela, passando il girone più difficile. Man mano che hanno affrontato le partite toste lo hanno dimostrato. Solidità difensiva? Al di là dei difensori italiani chiunque ha remato nella stessa direzione. De Vrij sembrava lottasse su ogni pallone nell'ultima partita, una cosa veramente bella. Darmian? Matteo ha fatto un campionato strepitoso, un apporto incredibile da quando è arrivato. Non dimentichiamoci a Lisbona. Già solo per quello va tenuto con affetto. Milan? Leao bisogna vedere se sta bene e se finisce la partita. Penso che il giocatore non si discuta, può far male. Ma anche noi abbiamo le nostre armi. Dobbiamo andare a prenderli alti. Non sarà semplice nemmeno per loro. Acerbi? Il cammino che sta facendo è indiscutibile. Ha sbagliato poche volte, spero che continui così. Oggi in curva? Gliel'ho promesso tante volte. Stasera vado e me la godo. Inzaghi? Ha mantenuto la calma in un momento di difficoltà suo personale. Fino a 4 partite fa era in dubbio la qualificazione CL. Pochi avrebbero commesso. Si critica ma si deve anche elogiare. Vedendo l'Inter tutti i giorni lui sapeva. Ha serrato i ranghi e sta veleggiando bene. Adesso nessuno pensa che il Milan possa andare in Champions League, si sono invertite le cose. Spero che Cordaz possa gustarsi una grandissima finale di Champions. Zlatan non è nemmeno in lista, non potrebbe né vincerla né perderla. I miei uomini derby? Ronaldo, Milito, Zanetti. Non mi piace dire i nomi. Deki ha fatto tanti gol nei derby e tutti tutti belli. Siamo in tanti stasera qui a San Siro. Stasera servirà il cuore caldissimo e la testa freddissima. Ci sarà da soffrire ma siamo a casa nostra. Dobbiamo pensare a noi stessi, mai darli per morti. Sappiamo che siamo più forti, lo abbiamo dimostrato quest'anno. Chiave tattica? A centrocampo, siamo troppo più forti. Nomino Barella. Il mio MVP è il 23. Cinque derby in stagione? Tanta gente e passione. Barella è ormai un giocatore completo e internazionale, corre e fa gol. Come può migliorare? Facendo un gol stasera e uno in finale. Calhanoglu? Mi piace tutto il centrocampo. Sono rognosi e hanno tanta qualità. Brozovic ha passato un campionato particolare con il Mondiale che era importante. Ha rincorso la condizione dopo il Mondiale. Adesso sta tornando, va dosato. L'importante è che lui e Calha non facciano sentire la mancanza dell'altro. Calha forse ha qualche gol in più in canna. Brozo è il volante. Sono due profili altissimi. Quanto mi piace Bastoni. Gente che sa accendere San Siro", ha dichiarato Materazzi prima del fischio d'inizio".