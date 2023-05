Inter-Milan, Marotta: “Loro arrabbiati, dobbiamo essere molto bravi”

Giuseppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League

Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' prima del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League che si svolgerà alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su che soddisfazione è giocare una semifinale: "Grande soddisfazione. Credo sia uno spot importante per il mondo del calcio, in particolare per il nostro movimento calcistico. Credo che sia veramente un valore aggiunto per tutta la storia che racconta il calcio italiano".

Sulla possibile qualificazione in finale: "Rivincita scudetto? Inutile rinvagare nel passato, siamo concentrati sul presente che è bellissimo. Ed è una pagina indimenticabile, siamo qua per essere protagonista e per sognare qualcosa di straordinario".

Sull'errore da non commettere: "Inutile fare pretattica. C'è grande emozione, intelligenza tattica, giochiamo contro un avversario arrabbiato, che vuole recuperare la sconfitta. Dobbiamo essere molto bravi".

Su Inzaghi: "Secondo me questa è una stagione anomala perché di mezzo c'è stata la parentesi del Mondiale. Questi giocatori avevano il grande obiettivo di parteciparvi nel migliore dei modi. Qualcosa ci è servito come esperienza per imparare per ché se dovesse ripetersi dovremo adeguarci a queste situazioni. Gli alti e bassi sono stati condizionati, oggi però stiamo bene e siamo molto felici".

Sull'approccio: "Senza dubbio. Io non mi voglio addentrare più di tanto perché queste considerazioni deve farle l'allenatore, ma ho visto la squadra concentrata. Sicuramente quelle considerazioni che fate voi e che condivido sono state oggetto di riflessione da parte sua". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>