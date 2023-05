Inter-Milan, Marotta: “Tante emozioni ma abbiamo giocatori maturi”

Sulle emozioni : "C'è ancora tempo per le emozioni. Essere qua a fare una semifinale in un contesto tutto italiano è qualcosa di magico ed indimenticabile, sono tante le emozioni. La squadra ha tanto giocatori maturi, che hanno già partecipato a questa manifestazione da protagonisti. L'avversario ha però il dente avvelenato e dobbiamo essere sicuri di noi stessi".

Sul traguardo raggiunto: "Per il mondo Inter credo sia il coronamento di un sogno. Dobbiamo avere l'approccio giusto ma rispettosi, sapendo che è una partita ad alta intensità". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>