Inter-Milan, Inzaghi: “Domani ce la godremo ancora di più”

"E' una serata stupenda, da domani ce la godremo ancora di più. Abbiamo avuto una grandissima concentrazione in entrambe le partite, sappiamo la soddisfazione che abbiamo dato ai nostri tifosi. Stasera mi e' venuto in meno Plzen, siamo andati dopo la sconfitta con il Bayern Monaco. Quando abbiamo passato i gironi dovevamo fare una grandissima impresa, abbiamo eliminato il Barcellona meritando nel doppio confronto ed e' partita la nostra cavalcata. Era un sogno, già lo scorso anno avevamo fatto un ottimo percorso che si era fermato contro il Liverpool agli ottavi".

Il grande merito di questa squadra? "Mi viene in mente l'impegno folle che avevo chiesto, avevo detto che sapevamo quale sarebbe stato il percorso che ci aspettava e abbiamo sempre dato il massimo per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Dovremo essere bravi a recuperare".