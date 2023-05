Milan, Cardinale: “Auguriamo il meglio all’Inter per la finale a Istanbul”

Gerry Cardinale, patron del club rossonero, al termine di Inter-Milan si è congratulato con i nerazzurri per l'obiettivo raggiunto

Gerry Cardinale, patron del club rossonero e managing partner del fondo RedBird, ha voluto fare i complimenti all'Inter per aver raggiunto la finale di Champions League del prossimo 10 giugno in Turchia. Purtroppo, dopo aver eliminato il suo Milan.