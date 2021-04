Corsa Champions League, il calendario delle sei pretendenti / News

Si accende la lotta alla corsa per un posto in Champions League. Sei pretendenti per tre posti: ecco la classifica di tutte le squadre

Mancano soltanto 8 partite alla fine del campionato. D'ora in poi vietato sbagliare per le squadre coinvolte alla corsa per la Champions League, Milan compreso. I rossoneri, secondi in classifica a quota 63 punti, sono tutt'altro che tranquilli e dovranno correre veloce per evitare di venire risucchiati nella zona Europa League. Sì perché ci sono sei pretendenti per tre posti, escludendo un'Inter sempre più spedita verso lo scudetto. Dopo la squadra di Stefano Pioli troviamo la Juventus a 62 punti, ma occhio anche ad Atalanta, Napoli, Roma e Lazio, sicuramente non fuori da questa lotta spietata. Ch riuscirà ad avere la meglio? Ecco il calendario delle pretendenti all'Europa che conta: