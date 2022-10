Tonali: “Sappiamo che siamo forti e abbiamo tutto nelle nostre mani”

Sulla partita: “Ci sono stati alcuni di falli e alcuni contatti ma ogni fallo era giallo per noi, delle volte avevi anche la preoccupazione di entrare in ritardo per non prendere un giallo dopo un quarto d’ora. Questo veramente pesa in una partita di Champions, abbiamo cercato di mantenere quel ritmo. Nel primo tempo ci sono stati tanti gialli e un rosso, in una partita di Champions mi sembra davvero tanto, non ho visto falli cattivi o brutti lasciando perdere il rigore. La partita si è basata su questo ma noi dobbiamo aver la forza di non farlo”.