Chelsea-Milan, le probabili formazioni delle due squadre | News

Questa sera Chelsea e Milan si affronteranno in Champions League: ecco le probabili scelte di formazione dei due allenatori

Enrico Ianuario

Questa sera, alle ore 21.00, Chelsea e Milan saranno protagonista di una grande partita. La gara sarà valida per la 3^ giornata del Girone E della UEFA Champions League e si preavvisa un match entusiasmante. I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria europea, mentre i rossoneri conducono il girone in testa con quattro punti. Nonostante ciò, arriva meglio all'appuntamento proprio il Chelsea, in quanto ha recuperato delle pedine importanti. Non si può dire lo stesso per il Milan che, invece, dovrà fare a meno di calciatori importanti come Maignan, Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Messias e Saelemaekers, oltre ai lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic. Ecco, dunque, come potrebbero scendere in campo le due squadre.

Chelsea-Milan, la probabile formazione dei 'blues'

Graham Potter potrebbe schierare un 3-4-1-2 con Kepa tra i pali. Scalpita per una maglia da titolare Koulibaly, ma il terzetto difensivo dovrebbe essere composta da Fofana sul centrodestra, Thiago Silva in mezzo e Cucurella sul centrosinistra. A centrocampo, sulle fasce, James e Chilwell, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Jorginho e Kovacic. Dietro la coppia d'attacco, che dovrebbe essere composta da Aubameyang e Sterling, dovrebbe agire Mount.

Chelsea-Milan, la probabile formazione dei rossoneri

Nonostante le assenze, Stefano Pioli non cambia modulo: sarà ancora 4-2-3-1 con Tatarusanu tra i pali. La difesa dovrebbe essere composta con Dest e Ballo-Toure terzini, mentre la coppia centrale sarà formata da Kalulu e Tomori. Inamovibili a centrocampo Bennacer e Tonali, mentre il terzetto dei trequartisti sarà composto da Leao, De Ketelaere e Krunic, quest'ultimo adattato largo a destra. Recuperati Rebic e Origi, in attacco agirà il grande ex della gara: Olivier Giroud. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.