Potter: “Temo il Milan e Pioli, giocano bene. Sarà decisiva”

Graham Potter, manager dei 'Blues', ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' prima di Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "È la prima partita importante, decisiva vista la situazione del girone, ce la giochiamo con il Milan oggi. Temo che sia una partita complicata, perché Pioli ha detto che mi conosce. Loro giocano molto bene, ma penso che anche noi possiamo riuscirci. Non è una partita che necessita di motivazioni. Le hai dentro. I miei sanno cosa fare, ci abbiamo lavorato in questi giorni".