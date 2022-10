Milan, Pioli: “Chelsea su Leao? Sta facendo benissimo con noi”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' prima di Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "La qualità dell'avversario è alta, ma ai giocatori chiedo di giocare il nostro calcio e di provare a comandare la partita. Sicuramente è stata una sorpresa la loro sconfitta con la Dinamo Zagabria, poi hanno cambiato allenatore e sono una grande squadra che ha vinto la Champions due anni fa. Sarà un bel test per noi, contro una big d'Europa. Sarà una partita speciale per Olivier Giroud e Fikayo Tomori, che sono importanti per noi. Chelsea su Leao? Sta facendo benissimo con noi, lo vedo motivato e deve continuare così". Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in tv o diretta streaming >>>