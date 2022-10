Pioli: “Cominciamo a scrivere la nostra storia in competizioni importanti”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Chelsea-Milan, 3^ giornata del Girone E di Champions League

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: “Sappiamo di affrontare una big in Europa, che poco più di un anno fa ha vinto la Champions. Abbiamo la nostra mentalità e il nostro modo di stare in campo. I pronostici son fatti sulla carta. Il campo può determinare altre prestazioni e risultato. In pochi si aspettavano il risultato di Dinamo Zagabria-Chelsea, in Champions devi essere di alto livello in tutto durante la partita. Questo è il nostro obiettivo".

Sull'avversario: "Ci troveremo di fronte ad un avversario motivato e forte. Ci siamo preparati bene, non credo che sarà una partita decisiva per la qualificazione ma importante. Saranno decisive le ultime le gare del girone. Giochiamo in un bellissimo ambiente e vogliamo cominciare a scrivere la nostra storia in queste competizioni così importanti".

Sulla tattica da applicare: "Ci sono due situazioni molto semplici: o riusciamo a dominare la partita o ci domineranno. Abbiamo la volontà di far la partita, pur sapendo di giocare contro un avversario di qualità dobbiamo, con un reparto offensivo veloce e tecnico dove dobbiamo fare una fare difensiva molto compatta e attenta. L’importante è giocare con le nostre caratteristiche, con il nostro spirito e cercare di essere pericolosi continuamente. È quello che vogliamo e sappiamo fare”. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in tv o diretta streaming >>>