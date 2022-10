Oddo: “Milan, squadra vera. Potrà sopperire alle assenze pesanti”

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime' a pochi minuti da Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Servirei io sulla destra? Assolutamente sì (ride, n.d.r.). È un buon momento per il Milan, è una squadra vera e con questo potrà sopperire alle assenze pesanti che avrà”. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in tv o diretta streaming >>>