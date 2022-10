Chelsea-Milan, le curiosità della partita | Champions League News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità sulla partita di questa sera contro il Chelsea

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Il Milan arriva a Stamford Bridge per cercare l'allungo in testa al proprio girone di Champions League contro un Chelsea fanalino di coda e alla ricerca della prima vittoria stagionale in Europa. I ragazzi di Pioli sognano un'impresa storica al cospetto di un avversario, i blues, con cui i rossoneri non hanno mai vinto nella massima competizione continentale. Snoccioliamo i numeri e le statistiche più interessanti di questo Chelsea-Milan:

TESTA O CROCE

L'unica vittoria del Milan contro il Chelsea risale al febbraio 1966 negli ottavi di finale della Coppa delle Fiere: 2-1 a San Siro. A decidere quel terzo turno fu una terza partita (era terminata 2-1 anche al ritorno infatti) - pareggiata per 1-1 - in cui a passare il turno furono i londinesi, grazie al lancio di una monetina.

ITALIANE A STAMFORD BRIDGE

Non solo Milan. Il campo dei Blues si è rivelato ostile a molte compagini nostrane. Il Chelsea ha infatti perso soltanto due delle 13 gare casalinghe in Europa contro squadre italiane (8V, 3N), entrambe in Champions League: 1-2 contro la Lazio, nel marzo 2000, e 0-1 contro l'Inter, nel marzo 2010.

LA LEGGE DELL'EX

Olivier Giroud, potrebbe diventare il 10 ̊ giocatore a trovare il gol con e contro il Chelsea in Champions League, e il primo dopo Loïc Rémy, con il Lille, nel dicembre 2019. L'attaccante francese ha disputato 119 match ufficiali con la maglia dei londinesi, segnando 39 gol in tutte le competizioni.

UN'OTTIMA PARTENZA

La crescita del gruppo guidato di Pioli ha portato ad un netto miglioramento in questa Champions League, dove il Milan è rimasto imbattuto dopo avere superato la Dinamo Zagabria e pareggiato contro il Salisburgo. I rossoneri hanno già raccolto lo stesso numero di punti (quattro) collezionati nelle sei partite della fase a gironi della scorsa stagione (1V, 1N, 4P). Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.