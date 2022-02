Champions League, il risultato di Atletico-Man Utd e Benfica-Ajax

Si sono da poco conclusi gli ultimi due ottavi di finale d'andata della Champions League. Ecco come sono andati, tra due settimane i ritorni.

Ieri si sono giocate altre due gare degli ottavi di finale di Champions League, con Villarreal-Juventus 1-1 e Chelsea-LOSC 2-0. Oggi si sono giocate le ultime due partite delle gare d'andata, che si sono concluse da poco. Si tratta di Atletico-Manchester United, finita 1-1 grazie al gol di Joao Felix in apertura e di Elanga in chiusura; e di Benfica-Ajax, con gli olandesi che hanno pareggiato per 2-2: nel primo tempo i gol di Tadic, l'autogol di Haller e il nuovo vantaggio di Haller, a chiudere i discorsi Yaremchuk al 72'. Il quadro delle andate degli ottavi di finale di Champions League si conclude così. Tra due settimane inizieranno i ritorni. La scorsa settimana si erano giocate anche le altre quattro partite: Paris-Real Madrid 1-0, Sporting CP-Manchester City 0-5, Inter-Liverpool 0-2 e Salzburg-Bayern 1-1. Ecco tutti i risultati.