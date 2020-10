Champions League: sconfitta per la Juventus, la Lazio pareggia

Champions League, i risultati di Juventus e Lazio

ULTIME NOTIZIE CHAMPIONS LEAGUE – Sono appena terminati i match delle italiane impegnate in Champions League. Dopo l’esordio vincente contro la Dinamo Kiev, la Juventus perde all’Allianz Stadium contro il Barcellona. A segno Ousmane Dembelé al 14′ minuto, la chiude Lionel Messi su rigore al 91′; al minuto 85 espulso Merih Demiral. Curiosità: annullati tre gol per fuorigioco ad Alvaro Morata. Un punto invece per la Lazio che passa in vantaggio in casa del Brugge grazie a Joaquin Correa. I padroni di casa pareggiano su calcio di rigore con Vanaken.

LE PAROLE DI GAZIDIS E SCARONI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI >>>