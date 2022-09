Champions League, Salisburgo-Milan: il match preview di ‘acmilan.com’

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della partita di questa sera contro il Salisburgo

(fonte acmilan.com) - Die Meister, die Besten. I campioni, i migliori, recita l'inno della UEFA Champions League. E allora ci siamo di nuovo, da Campioni d'Italia contro altri campioni, quelli d'Austria. Inizia oggi il nostro cammino europeo, che speriamo ci conduca più lontano possibile. La prima giornata del Gruppo E ci vede affrontare il Salisburgo, formazione che domina il campionato di casa da quasi un decennio (9 titoli consecutivi) ed è ormai presenza fissa in Champions League. Un esordio complicato e da affrontare al massimo del potenziale. Ecco la nostra anteprima della partita odierna.

QUI MILANELLO

L'euforia del Derby ha lasciato immediatamente spazio alla preparazione di questo esordio europeo alla Red Bull Arena di Salisburgo. L'impegno che attende la squadra è delicato e va preparato con minuzia e assoluta considerazione di un avversario giovane, pronto e difficile da affrontare. Mister Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori: Ibrahimović, Tătăruşanu, Vranckx, Thiaw, Adli e Bakayoko non sono stati inclusi nella lista europea, mentre Florenzi, Krunić e Rebić salteranno la trasferta austriaca a causa dei rispettivi infortuni. La prova di forza nella stracittadina di sabato ha rinfrancato la squadra, che oggi torna a calcare il palcoscenico europeo dopo l'esperienza della scorsa stagione, con l'obiettivo e la speranza di migliorarsi. A differenza degli altri due acquisti degli ultimi giorni, Vranckx e Thiaw, sarà a disposizione lo statunitense Sergiño Dest, già in panchina sabato a San Siro. La squadra è tornata al lavoro domenica mattina e nel tardo pomeriggio di lunedì è arrivata a Salisburgo, in vista del debutto di questa sera alle 21.00.

"Il successo nel Derby lo abbiamo archiviato già domenica" - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - "ora ci aspetta un'avversaria complicata, che nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso. La nostra missione è dimostrare che siamo cresciuti e che la lezione ci è servita. Siamo consapevoli di quanto sarebbe importante iniziare bene il girone".

QUI SALISBURGO

Il Salisburgo, guidato in panchina dal giovane Matthias Jaissle (classe 1988), si presenta al debutto stagionale europeo forte di un'imbattibilità casalinga nelle quattro partite della scorsa campagna in Champions League, tre vittorie nel girone e un pareggio nell'andata degli Ottavi di finale con il Bayern Monaco. Contro i rossoneri gli austriaci dovranno fare a meno di diversi giocatori, gli infortunati Piątkowski, Sučić, Koita, Šimić (figlio dell'ex rossonero Dario), van der Brempt. Gli assenti di lungo corso Diakité, Omoregie, Okoh, Tijani e Diambou non sono stati inseriti nella lista europea. Probabilmente Jaissle schiererà i suoi con un 4-3-1-2: in attacco Okafor affiancherà Fernando, con Kameri alle loro spalle. A centrocampo Seiwald, Capaldo e Kjærgaard mezzali. Fra i pali Köhn, in difesa Dedić e Ulmer sugli esterni, con Solet e Wöber al centro.

"Il Milan è una squadra che ha una qualità molto alta" - ha dichiarato Jaissle alla vigilia - "dovremo difendere bene e in maniera collettiva. Cercheremo di pressarli e sorprenderli con il nostro modo di giocare, loro possono far male in ogni fase della partita".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sul canale Sky Sport Action (numero 206 del satellite). In streaming, invece, sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW e Infinity +.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Primo giorno di scuola per il Gruppo E, così come per tutta la competizione: il match tra i rossoneri e gli austriaci sarà anticipato, alle 18.45, dall'altra partita del girone tra Dinamo Zagabria e Chelsea, allo Stadion Maksimir di Zagabria. I croati saranno poi ospiti del Milan mercoledì 18 settembre per la seconda giornata, in campo alle 18.45 a San Siro (QUI i biglietti).

ARBITRO

Sarà il 36 enne serbo Srđan Jovanović a dirigere la sfida della RedBull Arena. Per lui si tratterà della settima direzione ufficiale in Champions League, competizione in cui non ha alcun precedente con il Milan. In Europa League, invece, arbitrò Dudelange-Milan del 20 settembre 2018, vinta 0-1 dai rossoneri grazie a una rete di Higuaín. La terna arbitrale sarà completata dagli assistenti Uroš Stojković e Milan Mihajlović. Quarto uomo Novak Simović. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, AVAR il francese Benoît Millot. Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>