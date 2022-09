Champions League, Salisburgo-Milan: ecco tutte le curiosità | News

(fonte acmilan.com) - La Champions League 2022/23 del Milan inizia oggi. Prima tappa Salisburgo . I rossoneri, reduci dalla prestigiosa vittoria nel Derby , sono ospiti dei Campioni d'Austria in carica. Nel suggestivo scenario della Red Bull Arena - fischio d'inizio alle ore 21.00 - i rossoneri cercano i primi punti per iniziare il cammino europeo nel migliore dei modi. Ecco le statistiche e le curiosità più interessanti alla vigilia del match:

Se nella scorsa stagione con i rossoneri il numero 9 ha siglato la maggior parte delle sue reti tra le mura di San Siro, la musica cambia in Europa. 11 degli ultimi 12 gol in UEFA Champions League dell'attaccante del Milan Olivier Giroud sono stati segnati fuori casa. Tra tutti i giocatori che hanno segnato più di 10 gol nella competizione, nessuno ha una percentuale di reti in trasferta maggiore rispetto allo stesso Giroud ( 78% - 14/18) nella competizione.

Il Milan ha vinto l'ultima gara esterna in UEFA Champions League, nell'ultima trasferta disputata in casa dell' Atlético Madrid (novembre 2021). L'ultima volta che i rossoneri hanno vinto due gare esterne di fila nella competizione è stata nell'ottobre 2009 .

Escludendo gli autogol, tutti e cinque i gol del Milan nella scorsa UEFA Champions League sono stati segnati da un giocatore diverso (Ante Rebić, Brahim Díaz, Rafael Leão, Junior Messias, Fikayo Tomori); si tratta del maggior numero di marcatori diversi di una squadra in una stagione nella competizione senza più di una rete a testa dal Celtic nel 2017/18 (cinque anche in quel caso). Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>