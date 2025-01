Champions League, quando si giocheranno i Play-Off? Ecco le date

La fase a campionato della nuova Champions League si è conclusa ieri sera e la classifica ha preso forma, condannando alcune squadre all'eliminazione, portandone altre ai Play-Off e aprendo la strada, alle prime otto in classifica, all'accesso diretto agli ottavi di finale. Domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 12:00 prenderà il via il sorteggio che definirà il quadro degli accoppiamenti nel tabellone per i Play-Off, che altro non sono che i sedicesimi di finale.