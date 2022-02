Champions League, Psg-Real Madrid 1-0: Mbappé la risolve da fenomeno

Il Psg riesce ad avere la meglio sul Real Madrid nella gara valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Kylian Mbappé spaziale

È terminata da pochi minuti Psg-Real Madrid, partita valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Serve tutta la classe di Kylian Mbappé per risolvere un match sì dominato dai transalpini, ma che però non sono riusciti a sbloccare il risultato fino al 93'. L'attaccante francese si è totalmente inventato il gol del definitivo 1-0, bevendosi mezza difesa del Real e piazzando la palla alle spalle di un Thibaut Courtois in grande forma. Il portiere belga, infatti, aveva parato un rigore a Lionel Messi all minuto 62'. Troppo rinunciataria la squadra di Carlo Ancelotti, che adesso deve per forza vincere per staccare il pass per i Quarti.