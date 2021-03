Champions League, Psg e Liverpool ai Quarti di Finale: i risultati / News

Champions League, i risultati degli Ottavi di Finale

Sono terminati da pochi minuti gli Ottavi di Finale di Champions League. Pareggio per 1-1 tra Psg e Barcellona, con i francesi che passano il turno in virtù della super vittoria al Camp Non per 4-1. Stesso risultato dell’andata per il Liverpool, che vince 2-0 contro il Lipsia. Le due squadre raggiungono Porto e Borussia Dortmund nel tabellone che deciderà le migliori otto squadre in Europa. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese