Champions League – Porto-Milan: ecco 4 curiosità sulla partita / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso quattro curiosità in merito a Porto-Milan, partita di Champions League di stasera

Hellas Verona alle spalle in casa rossonera: torna la Champions League. Dopo le sconfitte di misura contro Liverpool e Atlético Madrid, Porto-Milan è un match fondamentale per tenere vive e rilanciare le chances di passaggio del turno. In attesa del fischio d'inizio, ecco alcune statistiche e curiosità sulla terza giornata del Gruppo B.