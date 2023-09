Champions League, le avversarie del Milan: il Psg di Luis Enrique

Edizione di Champions League ricca di fascino per il Milan di Stefano Pioli . Inseriti nel gruppo F, il cosiddetto girone di ferro, i rossoneri affronteranno Psg , Borussia Dortmund e Newcastle . In attesa del calendario ufficiale per questi incroci europei, andiamo ad analizzare forse l'avversario più difficile del girone: il nuovo Psg di Luis Enrique .

Meno stelle e più tiki taka

Il club parigino ha perso due campioni assoluti come Neymar e Lionel Messi ma questo non sembra essere un punto a sfavore per il nuovo allenatore dei parigini. Luis Enrique, infatti, predilige la squadra al talento individuale e la nuova rosa messa appunto dal presidente Al Khealifi sembra fatta su misura per il tecnico spagnolo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, il Psg possiede già un'impronta chiara seppur non ancora al suo massimo livello. Possesso palla, aggressività e molto gioco sulle fasce. A tal proposito, il reintegro di Mbappé potrebbe donare a Luis Enrique un giocatore che, se immesso al 100% in questa nuova filosofia di gioco, potrebbe diventare un'attaccante assoluto. Non dimentichiamo gli innesti di questi ultimi giorni di mercato. Barcola e Kolo Muani sono dei profili di incredibile valore e non possono che migliorare ulteriormente la rosa parigina.