Champions League, ricavi dal 2001 a oggi: dominio Juve, poi Milan e Inter

Secondo Calcio e Finanza, dal 2001, la UEFA Champions League ha portato ricavi straordinari alle squadre italiane. La Juventus spicca tra tutte, essendo l’unica squadra italiana a superare il miliardo di euro, con un totale di 1,02 miliardi. Questo la colloca quarta in Europa, dietro giganti come Real Madrid e Bayern Monaco e Barcellona. L’Inter, con 642 milioni, e il Milan, con 518 milioni, seguono a distanza. Anche squadre come Napoli, Roma, Lazio e perfino l’Udinese hanno accumulato guadagni significativi. L'Italia nel complesso ha incassato 3,38 miliardi dalla competizione, posizionandosi terza in Europa, subito dopo Inghilterra e Spagna.