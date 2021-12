Champions League: Milan eliminato, ma i conti sorridono: le cifre

Il Milan è uscito dalla Champions League, ma l'incasso dalla competizione è stato comunque consistente. Ecco le cifre

Il Milan è uscito dalla Champions League. Dal punto di vista economico, però, si può sorridere. Come viene riportato dal portale calcioefinanza.it, i rossoneri con questa partecipazione in Champions League guadagneranno almeno 45 miloni di euro. Ecco come saranno distribuiti: 15,64 milioni per il bonus partecipazione, 17,1 milioni per il ranking storico/decennale, 6 milioni per la prima quota del market pool e 3,73 milioni per il bonus risultati. Attenzione però, che non è finita qui: va aggiunta, infatti, la seconda parte del market pool che viene calcolata in base ai risultati delle altre squadre italiane, ma sarà almeno di altri 2,7 milioni di euro.Ecco i gol e le azioni salienti di Milan-Liverpool di ieri sera.