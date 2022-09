Champions League, Milan-Dinamo Zagabria: ‘sold out’ a San Siro | News

Come si evince dal sito ufficiale del Milan, sarà un San Siro 'sold out' per il match di mercoledì contro la Dinamo Zagabria

Enrico Ianuario

Mercoledì sera, alle 18.45, il Milan scenderà sul prato dello Stadio di 'San Siro' per affrontare in Champions League la Dinamo Zagabria. I rossoneri, dopo il pareggio esterno contro il Salisburgo, vorranno conquistare altri tre punti e provare a conquistare la vetta del girone E, momentaneamente occupata proprio dai croati. La Dinamo, infatti, ha vinto la gara d'esordio contro il Chelsea per 1-0, dunque non sarà un avversario facile per la squadra di Pioli.

Il Milan, però, potrà contare sul sostegno e sul tifo dei propri tifosi. Come si può notare sul sito ufficiale del club, lo Stadio di 'San Siro' sarà completamente occupato in ogni settore. Dunque, nonostante l'orario e il giorno della settimana, ad assistere al match contro la Dinamo Zagabria ci saranno più di 70mila spettatori.