Champions League: Mbappé affonda il Barcellona, vince anche il Liverpool

Champions League, i risultati

Una serata di Champions League che regala tantissime emozioni, soprattutto nel match tra Barcellona e Psg. I francesi strapazzano i padroni di casa, rifilando un 4-1 agli avversari che non ammette repliche. Dopo il vantaggio di Leo Messi su rigore Kylian Mbappé sale in cattedra con una tripletta da sogno. In mezzo anche il gol di Moise Kean. Vittoria fuori dalle mura amiche anche per il Liverpool dopo gli scivoloni in campionato: Mohamed Salah e Sadio Mané archiviano la pratica Lipsia con un secco 2-0. Due risultati molto significativi in ottica ritorno, con Psg e Liverpool che mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno ai Quarti di Finale.