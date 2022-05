Champions League, Liverpool-Real Madrid: Origi neanche in panchina

Divock Origi non è presente nemmeno in panchina per la finale di Champions League di questa sera tra Liverpool e Real Madrid

Enrico Ianuario

Tra pochi minuti andrà in scena la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Sulla carta si prospetta una gara fantastica, con le due migliori squadre che sono arrivati nell'atto conclusivo di questa edizione del torneo più prestigioso d'Europa.

Dando uno sguardo alle formazioni, si può notare come nel Liverpool non sia presente nemmeno in panchina Divock Origi. L'attaccante belga, oltre ad essere veramente ad un passo dal Milan, è alle prese con un infortunio, motivo per cui questa sera non è a disposizione di Jurgen Klopp. Milan, le top news di oggi: parla Giroud, doppio colpo in arrivo.