Champions League, Liverpool-Inter 0-1: nerazzurri eliminati / News

È appena terminata Liverpool-Inter, partita valida per gli Ottavi di Finale di ritorno di Champions League. I nerazzurri sono fuori dalla competizione nonostante la vittoria per 1-0, arrivata grazie ad uno straordinario gol di Lautaro Martínez alla mezz'ora. La squadra di Simone Inzaghi non fa in tempo a credere alla rimonta, che Alexis Sanchez si fa espellere per doppia ammonizione per un fallo ingenuo su Fabinho. I 'Reds', però, non sono rimasti a guardare: si segnalano, infatti, ben due pali e una traversa per i padroni di casa.