Champions League, le rivali del Milan: ecco il Porto

Il Porto di Sérgio Conceição affronterà il Milan nel Gruppo B di Champions League. Conosciamo meglio i 'Dragões' in questo articolo

Daniele Triolo

Nei sorteggi di Champions League 2021-2022 il Milan di Stefano Pioli è finito nel Gruppo B con Atlético Madrid, Liverpool e Porto. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato tutte le avversarie del Diavolo in questo raggruppamento, difficile e molto equilibrato. Analizziamole una per volta.

Il Porto, allenato da Sérgio Conceição, ha eliminato la Juventus nella passata edizione di Champions League. Quest'anno, però, nessuno chiede ai lusitani di passare i gironi. In fin dei conti il raggruppamento con Atlético Madrid, Liverpool e Milan è molto complesso, anche per arrivare in terza posizione, che dà diritto al playoff per 'retrocedere' in Europa League.

Secondo nella Primeira Liga 2020-2021, il Porto ha mantenuto praticamente inalterata la rosa: unica cessione di rilievo quello dell'attaccante Moussa Marega all'Al-Hilal, che ha lasciato spazio all'iraniano Mehdi Taremi ed allo spagnolo Toni Martínez. È arrivato il brasiliano Pepê, affianco al più noto portoghese Pepe, più Wendell sulla fascia sinistra.

Il Milan, quando affronterà il Porto in Champions League, dovrà fare attenzione ad Otávio (ex obiettivo del Diavolo), Luis Díaz, Sérgio Oliveira, e, naturalmente, Jesús Corona. Sempre che, nel frattempo, il 'Tecatito' non abbia preso proprio la strada di Milano.

Questo lo schieramento consueto dei lusitani, schierati con il 4-4-2: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Wendell; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe, Luis Díaz; Toni Martínez, Taremi. Esordio in Champions League ad Anfield per il Milan: ecco il calendario completo del girone B