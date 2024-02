Champions League, Inter-Atletico Madrid 1-0: decisivo il gol di Arnautovic

Inter-Atletico Madrid, il primo tempo

Primi minuti con le due squadre che non trovano sbocchi in avanti. Prima sortita offensiva dell'Atletico al minuto 11, con Samuel Lino che entra in area, ma non trova la porta. L'Inter ci prova e protesta per un presento fallo di mano in area di Molina. Per l'arbitro non c'è nulla. L'Inter gestisce la gara, con l'Atletico Madrid che si difende compatto. Al 37' occasione per Lautaro Martinez che gira da ottima posizione, ma spara troppo su Oblak. Il primo tempo termina sullo 0-0, senza occasioni nitide.