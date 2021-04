Champions League, il risultato della semifinale Paris-Manchester City

Si è da poco conclusa PSG-Manchester City, match d'andata della semifinale di Champions League. Ecco il risultato e come è andata.

Ancora una volta grande spettacolo in Champions League. Dopo la prima semifinale, giocata ieri, tra Real Madrid e Chelsea che si è conclusa sul punteggio di 1-1, oggi si è giocata l'altra. In campo Paris Saint-Germain e Manchester City, in quella che è senza grossi dubbi la partita più spettacolare tra le due. Sono probabilmente i due club più forti, pieni di campioni, e in campo lo hanno dimostrato. Grande spettacolo dall'inizio alla fine, con un risultato che è stato anche abbastanza bugiardo. Oggi è finita 1-2, ma le occasioni sono state veramente tantissime e i gol potevano essere molti di più. Primo gol di Maquinhos, difensore brasiliano classe 1994, che ha colpito di testa da corner. Nella ripresa ribaltone inglese: prima Kevin De Bruyne con un tiro cross, poi Riyad Mahrez su punizione. Il ritorno è in programma tra una settimana. Ecco tutte le notizie più importanti di giornata per i colori rossoneri >>>