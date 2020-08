Champions League, il RB Lipsia elimina l’Atletico Madrid: è semifinale

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – La Champions League ad eliminazione diretta in gara secca ha il suo fascino. Questa sera altro quarto di finale: RB Lipsia-Atletico Madrid. La sfida si è conclusa con la vittoria dei tedeschi sugli spagnoli: succede tutto nel secondo tempo.

Il primo tempo si è concluso con il parziale di 0-0, poche emozioni. La ripresa però si apre con il Lipsia che trova il vantaggio: cross morbido perfetto di Marcel Sabitzer che pesca Dani Olmo, che stacca bene e di testa da distanza ravvicinata sulla sinistra la mette in rete. Incornata potente e preciso, Jan Oblak non poteva proprio arrivarci. È 1-0 al minuto 50.

Quando il Lipsia sembra in controllo, Simeone si gioca la carta Joao Felix che fa subito la differenza: entra in area e si procura rigore. Freddo dal dischetto il giovane fenomeno portoghese, è 1-1 al 70′. I Colchoneros si adagiano, non creano più e lasciano spazi ai tedeschi. All’88’ arriva il gol di Adams su assistdi Angelino (decisiva la deviazione sul tiro). Il Lipsia vola in semifinale di Champions League: incontrerà il PSG, ieri vincente contro l’Atalanta.

IL FUTURO DI CALABRIA? PARLA L’AGENTE >>>