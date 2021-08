Champions League: il Milan ricomincia da Atlético, Liverpool e Porto

Ieri i sorteggi di Champions League: il Milan di Stefano Pioli ha trovato avversari importanti quali 'Colchoneros', 'Reds' e 'Dragões'

Dei sorteggi di Champions League, naturalmente, parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il Milan, viene sottolineato, ricomincerà, in pratica, da dove aveva lasciato. L'ultima partita dei rossoneri in Champions, infatti, è datata 11 marzo 2014: all'epoca, proprio l'Atlético Madrid, con un secco 4-1 nell'ex stadio 'Vicente Calderón', eliminò il Milan agli ottavi di finale di quell'edizione del torneo. Di Ricardo Kaká l'ultimo gol del Milan in Champions League.