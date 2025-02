Champions League, Feyenoord-Milan: ecco dove vederla in tv

Feyenoord-Milan, in programma martedì 12 febbraio alle ore 21:00 al 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) è l'andata dei playoff di Champions League

Martedì 12 febbraio, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) la sfida Feyenoord-Milan, partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva, da Prime Video per i soli abbonati alla piattaforma di proprietà di Amazon.