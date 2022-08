Champions League: date, fasce, orario del sorteggio della fase a gironi

Champions League: la data del sorteggio della fase a gironi, l'orario, la divisione in fasce e il calendario della competizione

Carmelo Barillà

Si svolgerà ad Istanbul (in Turchia) giovedì 25 agosto il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2022-23. Vi partecipano le 26 squadre qualificate di diritto a questo turno e le sei vincitrici dei playoff, che si conosceranno il 23 e 24 agosto. Interessato anche il Milan, che si troverà in prima fascia (cosa che non accadeva da tempo) grazie allo scudetto vinto nella scorsa stagione.

Sorteggio Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Al sorteggio partecipano, come detto, 32 squadre: le 26 qualificate di diritto e le sei vincitrici degli spareggi. Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La Fascia 1 comprende la compagine campione in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e le vincitrice dei campionati delle nazioni più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22; le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Appuntamento con il sorteggio della fase a gironi di Champions League, come anticipato, il 25 agosto alle ore 18:00. Le fasce potrebbero subire variazioni, a seconda delle squadre che si qualificheranno attraverso i playoff. Definite con certezza soltanto le prime due.

Le squadre

Fascia dei Campioni (ex prima fascia)

Real Madrid (ESP, detentrice Champions League)

Eintracht Frankfurt (GER, detentrice Europa League)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Seconda Fascia

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Terza o quarta fascia

Borussia Dortmund (GER)

Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Marseille (FRA)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

I gironi: composizione e calendario delle partite

Le partite saranno confermate dopo il sorteggio. Quest’anno, la fase a gironi si disputerà in otto settimane a causa della Coppa del Mondo FIFA 2022.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano per gli ottavi di finale. Le terze classificate di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi di finale.

Date

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre

Sorteggio ottavi di finale: 7 novembre