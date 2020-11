Champions League: convince la Lazio, qualificazione Juventus col brivido

Champions League, vittorie Lazio e Juventus

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Una serata da incorniciare per le italiane in Champions League: vincono sia Lazio che Juventus. Grande prestazione dei biancocelesti che dominano lo Zenit San Pietroburgo all’Olimpico. Doppietta del solito Ciro Immobile e gol di Marco Parolo, a nulla è servita il gol russo di Artem Dzyuba. I bianconeri invece ottengono la qualificazione matematica agli ottavi della competizione, ma che brividi per la squadra di Andrea Pirlo. In gol del Ferencvaros di Myrto Uzuni viene pareggiato dal solito Cristiano Ronaldo. Una vittoria che arriva soltanto al 92esimo minuto grazie al colpo di testa di Alvaro Morata. Sogno Isco ancora vivo per il Milan: l’apertura dell’agente >>>