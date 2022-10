Champions League, Chelsea-Milan: il match preview di ‘acmilan.com’

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di questa sera contro il Chelsea

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Seconda trasferta consecutiva per il Milan, dopo il 3-1 maturato nel finale contro l'Empoli. Stavolta però il palcoscenico è quello della Champions League, dove i rossoneri sono ospiti del Chelsea Campione del Mondo in carica nella gara valida per la terza giornata del Gruppo E. Il Milan di Stefano Pioli fa visita ai Blues con l'obiettivo di mantenere la vetta del girone, mentre la squadra di Graham Potter deve riscattare una partenza a rilento. Manca sempre meno al calcio d'inizio di Stamford Bridge, previsto per le 21.00: avviciniamoci alla sfida con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Forte del primato nel girone, frutto della vittoria sulla Dinamo Zagabria e del pari di Salisburgo, il Milan riparte dal successo di Empoli che ha ridato slancio anche in campionato dopo lo stop contro il Napoli. Rispetto alla sfida in Toscana, Pioli dovrà fare a meno di tre giocatori importanti che si aggiungono alla lunga lista degli indisponibili: Calabria, Kjær e Saelemaekers. Le assenze non rappresentano mai un alibi per i rossoneri, che proprio a Empoli hanno dimostrato di saper reagire con coraggio e idee ai vari intoppi. Scelte di formazione quasi obbligate nel classico 4-2-3-1 rossonero. In porta ci sarà Ciprian Tătăruşanu, inserito in lista UEFA al posto dell'infortunato Maignan. La novità dovrebbe essere l'impiego di Rade Krunić sulla destra; dietro favorito Sergiño Dest per sostituire capitan Calabria come terzino mentre a sinistra va verso la conferma Fodé Ballo-Touré. La doppia sfida contro gli inglesi può rivelarsi determinante ai fini del piazzamento nel gruppo.

"La qualità dell'avversario è alta, perciò mi aspetto sicuramente una gara difficile", le parole di Mister Pioli alla vigilia. "Il Chelsea proverà a fare la partita, con determinazione in avvio e ritmo durante tutta la gara. Dovremo cercare di creare difficoltà all'avversario e abbiamo le qualità per farlo. Conosciamo bene il Chelsea e le loro caratteristiche".

QUI CHELSEA

Reduce dal pari interno contro il Salisburgo nell'ultimo turno, il Chelsea occupa momentaneamente l'ultimo posto del girone, complice anche la sorprendente sconfitta all'esordio a Zagabria. Un risultato che era valso l'esonero per Thomas Tuchel, sostituito in panchina dall'ex Brighton Graham Potter per dare una sterzata a un inizio di stagione sotto le aspettative. La vittoria contro il Crystal Palace (gol di Gallagher al 90') ha regalato ai Blues il secondo successo consecutivo in campionato, il primo per il nuovo tecnico. Buone notizie dall'infermeria per Potter, che per l'appuntamento contro i Campioni d'Italia dovrebbe recuperare tre giocatori chiave come Mendy, Cucurella e Kanté. Il Chelsea dovrebbe schierarsi con il 4-2-2-2 visto nell'ultimo turno di Premier: nel reparto arretrato avrà un ruolo chiave l'esperienza di Thiago Silva, davanti spazio all'altro ex di serata Aubameyang in coppia con Sterling.

"Giochiamo contro una squadra di altissimo livello, il Milan ha un'idea chiara di come attaccare e come difendere", ha dichiarato Potter alla vigilia. "Abbiamo tante aspettative e vogliamo fare risultato, è importante vincere in casa e spero ci sarà una grande atmosfera allo stadio. Leão mi ha impressionato positivamente, Giroud è un giocatore fantastico, ha forza e qualità".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva, dalle 21.00, su Amazon Prime Video: sarà la prima volta in stagione per i rossoneri sulla piattaforma streaming, con il match che avrà la voce in telecronaca di Sandro Piccinini, accompagnato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso dal calcio d'inizio di Stamford Bridge. Al termine, spazio di nuovo allo studio e alle interviste a caldo di Mister Pioli e dei giocatori.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Terza giornata della fase a gironi 2022/23. Nell'ultimo turno, il Milan ha superato tra le mura amiche la Dinamo Zagabria, pari interno invece per il Chelsea contro il Salisburgo. Questo il programma di serata valido per il Gruppo E:

Salisburgo-Dinamo Zagabria, 5 ottobre ore 18.45 (Red Bull Arena, Salisburgo)

Chelsea-Milan, 5 ottobre ore 21.00 (Stamford Bridge, Londra)

La classifica: Milan 4, Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 2, Chelsea 1.

ARBITRO

Sarà Danny Makkelie a dirigere Chelsea-Milan. Il 39enne fischietto olandese arbitrerà la sua gara numero 38 in Champions League. Un solo precedente con i rossoneri: la sfida di San Siro contro il Liverpool della scorsa stagione. A completare la squadra arbitrale tutta olandese saranno gli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto uomo Allard Lindhout. Al VAR Dennis Higler insieme all'AVAR Pol van Boekel. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.