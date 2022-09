Champions League, pareggia il Chelsea: Milan in vetta al Gruppo E

Termina sul risultato di 1-1 la sfida di Champions League giocatasi allo Stamford Bridge tra il Chelsea ed il Salisburgo. I blues passano in vantaggio al 48' con Sterling ma si fanno raggiungere da Okafor al minuto 75. In virtù di questo risultato, il Milan si trova in vetta in solitaria nel Gruppo E a quota 4 punti, segue la Dinamo Zagabria con 3 ed il Salisburgo a 2. Fanalino di coda proprio il Chelsea con 1 solo punto conquistato. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>