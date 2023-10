UEFA, Champions League: 2,5 i miliardi per le 36 società partecipanti

I colleghi di Calcio e Finanza riportato i ricavi a paritre dal 2025/26 per le squadre che faranno parte della Champions League

La UEFA è pronta a cambiare. I colleghi di Calcio e Finanza riportato i ricavi a paritre dal 2025/26 e come queste saranno divise tra le tre coppe europee: la Champions League, l'Europa League e la Conference League. Dei 4,4 miliardi di euro che la UEFA incasserà ogni stagione per il nuovo ciclo delle coppe europee, sono circa 3,3 i miliardi che saranno redistribuiti tra i club partecipanti. Di questi, poco meno di 2,5 miliardi finiranno nelle casse delle 36 società (2 miliardi circa nel 2023/24) che prenderanno parte alla nuova edizione della Champions League, con format rivisitato. Il bonus per la sola partecipazione sarà maggiore: oltre i 18 milioni, contro i 15 milioni attuali. Importantissimo anche il percorso che si farà nella competizione: avrà un valore complessivo superiore del 50% a livello economico rispetto alle cifre distribuite finora.