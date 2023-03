Benfica-Inter, Zanetti: “Evitare il derby è stato un sollievo”

Il dirigente ha poi continuato, commentando la discontinuità dell'Inter in campionato: "Stiamo lavorando su quello, non è la prima volta che ci capita, soprattutto fuori casa. Ne stiamo parlando con i ragazzi e il mister e sappiamo di dover migliorare. La Champions non te lo permette e dobbiamo essere molto concentrati per due partite affascinanti. Speriamo di arrivarci in grande forma".