Champions League, Atalanta show a San Siro: battuto il Valencia 4-1

CHAMPIONS LEAGUE – Incredibile partita dell’Atalanta nell’andata degli ottavi di Champions League. Il Valencia, infatti, viene travolto a San Siro per 4-1, grazie alle reti nel primo tempo di Hateboer e Ilicic, e nella ripresa di Freuler e ancora Hateboer. Lascia qualche speranza in vista del ritorno per gli spagnoli la rete di Cheryschev arrivata dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Intanto, Dario Hubner ha ricordato quella volta che Paolo Maldini gli chiese di scambiare la maglietta>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android