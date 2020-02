Hubner: “Una volta Maldini mi chiese la maglia: fu un orgoglio”

NEWS MILAN – Intervenuto come ospite a TMW Radio, l’ex attaccante Dario Hubner ha ricordato alcuni aneddoti: uno di questi riguarda Paolo Maldini. “Prima di un Brescia-Milan mi chiese la maglia. Pensavo mi stesse prendendo in giro, mi sembrava assurdo, fu un orgoglio. Anni fa i difensori erano tosti, ma a mio avviso spiccava Nesta, perché non lo sentivi ma in qualche modo ti portava via la palla”, ha detto l’ex bomber di Brescia, Ancona e Mantova tra le altre. Questa, invece, l’intervista di Rudi Garcia al CorSport: ecco cos’ha detto sul gesto del violino in vista di Lione-Juventus>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android